Гройсман продал жене недвижимость более чем за 8 миллионов
Среда, 3 января 2018, 10:14
Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость почти 8,8 миллионов гривен.
Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года.
Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд".
Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман.
Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.
Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень.
Украинская правда