Міністри обговорили питання затриманого в Італії солдата Марківа

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Вівторок, 30 січня 2018, 16:23

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін обговорили з італійською стороною питання затриманого українського військового Віталія Марківа.

Про це повідомив 30 січня Аваков у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано висловив упевненість, що буде створена двостороння слідча група з розслідування справи українського військовослужбовця.

"Я думаю, що в інтересах усіх шукати правду, і я повністю впевнений, що судові органи Італії візьмуть Україну в розслідування і це буде двосторонній розгляд справи. І буде група слідчих з обох країн", - сказав Альфано на спільній прес-конференції.

Він також зазначив, що італійський народ пильно стежить за ситуацією з убивством журналіста італійського Андреа Рокелле в зоні АТО.

"Ми розуміємо, що результати розслідування можуть вплинути на думку двох народів", - цитує Альфано "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін закликав створити двосторонню слідчу групу.

Ми вважаємо і ми до цього готові, що це розслідування повинне здійснюватися спільно... Ми розуміємо всю ситуацію і як все відбувалося. І ми готові і надаємо всі необхідні дані і докази", – поінформував він.

Клімкін також висловив переконання, що невинність українця буде доведено.

Як відомо, увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.

30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

У листопаді 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Українська правда
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