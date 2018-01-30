Міністри обговорили питання затриманого в Італії солдата Марківа
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін обговорили з італійською стороною питання затриманого українського військового Віталія Марківа.
Про це повідомив 30 січня Аваков у своєму Twitter.
Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано висловив упевненість, що буде створена двостороння слідча група з розслідування справи українського військовослужбовця.
"Я думаю, що в інтересах усіх шукати правду, і я повністю впевнений, що судові органи Італії візьмуть Україну в розслідування і це буде двосторонній розгляд справи. І буде група слідчих з обох країн", - сказав Альфано на спільній прес-конференції.
Він також зазначив, що італійський народ пильно стежить за ситуацією з убивством журналіста італійського Андреа Рокелле в зоні АТО.
"Ми розуміємо, що результати розслідування можуть вплинути на думку двох народів", - цитує Альфано "Інтерфакс-Україна".
У свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін закликав створити двосторонню слідчу групу.
Ми вважаємо і ми до цього готові, що це розслідування повинне здійснюватися спільно... Ми розуміємо всю ситуацію і як все відбувалося. І ми готові і надаємо всі необхідні дані і докази", – поінформував він.
Клімкін також висловив переконання, що невинність українця буде доведено.
Як відомо, увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.
30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.
Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.
У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.
ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.
У листопаді 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.