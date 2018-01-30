Министры обсудили вопрос задержанного в Италии солдата Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства иностранных дел Павел Климкин обсудили с итальянской стороной вопрос задержанного украинского военного Виталия Маркива.



Об этом сообщил 30 января Аваков в своем Twitter.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано выразил уверенность, что будет создана двусторонняя следственная группа по расследованию дела украинского военнослужащего.

"Я думаю, что в интересах всех искать правду, и я полностью уверен, что судебные органы Италии примут Украину в расследование и это будет двустороннее рассмотрение дела. И будет группа следователей из обоих стран", – сказал Альфано на совместной пресс-конференции.

Он также отметил, что итальянский народ пристально следит за ситуацией с убийством итальянского журналиста Андреа Рокелли в зоне АТО.

"Мы понимаем, что результаты расследования могут повлиять на мнение двух народов", – цитирует Альфано "Интерфакс-Украина".

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин призвал создать двустороннюю следственную группу.

Мы считаем и мы к этому готовы, что это расследование должно осуществляться совместно... Мы понимаем всю ситуацию и как все происходило. И мы готовы и предоставляем все необходимые данные и доказательства", – проинформировал он.

Климкин также высказал убеждение, что невиновность украинца будет доказана.

Как известно, вечером 24 мая 2014 года в селе Андреевка неподалеку от Славянска в следствие минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.



В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.



В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

В ноябре 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе.