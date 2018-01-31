Київ сподівається, що після звільнення Савкова обмін з ОРДЛО триватиме

Україна розраховує, що після звільнення з полону бойовиків українського військового Романа Савкова обмін з ОРДЛО продовжиться.

Про це йшлося на засіданні ТКГ в Мінську, інформує прес-секретар представника України в цій групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Звільнення утримуваних осіб – основна тема роботи гуманітарної підгрупи. Позитивним є звільнення українського військовослужбовця Романа Савкова. Сподіваємося, що процес звільнення українських заручників триватиме і надалі", – пише Оліфер.

За словами учасниці переговорного процесу, першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, після звільнення Савкова робота з обміну має активно продовжуватися.

"Маємо конкретні пропозиції, які зараз дискутуються. Ми за максимально швидкий результат і все для цього робимо", - пише вона у Facebook.

Геращенко розповіла, що на засіданні в Мінську українська сторона також "гостро порушила" питання звільнення українців в тюрмах РФ.

"Ми маємо певні ініціативи в цьому напрямку й прагнемо розблокувати процес звільнення політв'язнів", - зазначає вона.

Крім того, каже віце-спікер, на перший план у переговорах виходить пошук зниклих безвісти.

"Це важливо й в контексті звільнення заручників (яких часто спочатку треба розшукати), тому ми вимагаємо залучення МКЧХ і інших міжнародних організацій до пошуку зниклих і експертизи останків та ексгумації загиблих", - пише Геращенко.

Як відомо, перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людей.

На початку січня 2018 року кум президента РФ Віктор Медведчук, який є представником України гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу заявив, що другий етап обміну полоненими може пройти за формулою "83 на 29".

Володимир Путін 10 січня провів зустріч із Медведчуком. Вони говорили про другий етап обміну, звільнення громадян України, яких тримають на території РФ.

18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін новими списками утримуваних осіб.

20 січня Ірина Геращенко повідомила, що президент Петро Порошенко помилував громадянку К, яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, задля продовження роботи щодо звільнення українських військових, які утримуються бойовиками на окупованих територіях.

24 січня стало відомо, про звільнення з полону бойовиків військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували в Макіївській колонії.