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Киев надеется, что после освобождения Савкова обмен с ОРДЛО продолжится

Среда, 31 января 2018, 17:15

Украина рассчитывает, что после освобождения из плена боевиков украинского военного Романа Савкова обмен с ОРДЛО продолжится.

Об этом шла речь на заседании ТКГ в Минске, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Освобождение удерживаемых лиц – основная тема работы гуманитарной подгруппы. Положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться", - пишет Олифер.

По словам участницы переговорного процесса, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, после освобождения Савкова работа по обмену должна активно продолжаться.

"Есть конкретные предложения, которые сейчас дискутируются. Мы за максимально быстрый результат и все для этого делаем", - пишет она в Facebook.

Геращенко рассказала, что на заседании в Минске украинская сторона также "остро подняла" вопрос освобождения украинцев в тюрьмах РФ.

"Мы имеем определенные инициативы в этом направлении и стремимся разблокировать процесс освобождения политзаключенных", - отмечает она.

Кроме того, говорит вице-спикер, на первый план в переговорах выходит поиск пропавших без вести.

"Это важно и в контексте освобождения заложников (которых часто сначала надо разыскать), поэтому мы требуем привлечения МККК и других международных организаций к поиску пропавших, экспертизе останков и эксгумации погибших", - пишет Геращенко.

Как известно, первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73 человека.

В начале января 2018 года кум президента РФ Виктор Медведчук, который является представителем Украины гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу заявил, что второй этап обмена пленными может пройти по формуле "83 на 29".

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком. Они говорили о втором этапе обмена.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена. 

20 января Ирина Геращенко сообщила, что президент Петр Порошенко помиловал гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для продолжения работы по освобождению украинских военных, удерживаемых боевиками на оккупированных территориях.

24 января стало известно об освобождении из плена боевиков военнослужащего Романа Савкова, которого удерживали в Макеевской колонии.

Валентина Романенко, УП
Темы: пленныеДонбассОРДЛОМинские соглашения
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