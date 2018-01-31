Суд викликав Саакашвілі на допит у справі екс-"беркутівців"

Святошинський районний суд Києва викликав лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на допит у справі екс-"беркутівців".

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Це правда, 13 лютого Міхеіла Саакашвілі викликали на допит. Якщо не буде розгляду основних справ, він на нього прийде", - зазначив адвокат.

Чорнолуцький пояснив, що Саакашвілі вже давав покази стосовно цієї справи у департаменті особливих справ Генеральної прокуратури. Після допиту лідер "РНС" сказав, що відповів на питання слідчого і готовий це підтвердити у суді.

Йдеться про оприлюднені відеоматеріали, у яких люди, які називають себе громадянами Грузії, стверджують, що є так званими грузинськими снайперами, яких було нібито привезено на майдан Незалежності з ініціативи екс-президента країни Міхеіла Саакашвілі.

Чорнолуцький наголосив, що цей допит не стосується основної справи Саакашвілі та інциденту щодо Жовтневого палацу.

Як відомо, 26 січня 2018 року Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.