Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вызвал Саакашвили на допрос по делу экс- "беркутовцев"

Среда, 31 января 2018, 18:17

Святошинский районный суд Киева вызвал лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на допрос по делу экс- "беркутовцев".

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

"Это правда, 13 февраля Михеила Саакашвили вызвали на допрос. Если не будет рассмотрения основных дел, он на него придет", - отметил адвокат.

Чорнолуцкий пояснил, что Саакашвили уже давал показания по этому делу в департаменте особых дел Генеральной прокуратуры. После допроса лидер "РНС" сказал, что ответил на вопросы следователя и готов это подтвердить в суде.

Речь идет об обнародованных видеоматериалах, в которых люди, называющие себя гражданами Грузии, утверждают, что являются так называемыми грузинскими снайперами, которых якобы привезли на Майдан Независимости по инициативе экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Чорнолуцкий отметил, что этот допрос не касается основного дела Саакашвили и инцидента касательно Октябрьского дворца.

Как известно, 26 января 2018 Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуддопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: