Суд вызвал Саакашвили на допрос по делу экс- "беркутовцев"

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Среда, 31 января 2018, 19:17

Святошинский районный суд Киева вызвал лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на допрос по делу экс- "беркутовцев".

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

"Это правда, 13 февраля Михеила Саакашвили вызвали на допрос. Если не будет рассмотрения основных дел, он на него придет", - отметил адвокат.

Чорнолуцкий пояснил, что Саакашвили уже давал показания по этому делу в департаменте особых дел Генеральной прокуратуры. После допроса лидер "РНС" сказал, что ответил на вопросы следователя и готов это подтвердить в суде.

Речь идет об обнародованных видеоматериалах, в которых люди, называющие себя гражданами Грузии, утверждают, что являются так называемыми грузинскими снайперами, которых якобы привезли на Майдан Независимости по инициативе экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Чорнолуцкий отметил, что этот допрос не касается основного дела Саакашвили и инцидента касательно Октябрьского дворца.

Как известно, 26 января 2018 Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Темы: Саакашвили суд допрос
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