Головні новини дня – за 60 секунд

Смерть Леоніда Каденюка, наближення 4G, звільнення Насірова, відпочинок Луценка, дотації для Косюка, переїзд Гужви - новини, які обговорювали 31 січня.

Про смерть Каденюка. Не стало першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Каденюк раптово помер на 68-му році життя. Під час пробіжки у районі Царське Село у Києві Каденюку стало зле. Він помер, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.

Про 4G. Три найбільші мобільні оператори завершили угоди з придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц. Скористатися 4G інтернетом українці зможуть вже у березні-квітні 2018 року.

Про Насірова. Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про відпочинок Луценка. Генпрокурор Юрій Луценко опублікував суму своїх доходів, які дозволили йому відпочити на Сейшельських островах.

Про Азарова та Арбузова. Миколі Азарову оголосили підозру у справі про скраплений газ, а Сергію Арбузову – у справі про так звані "вишки Бойка", ці екс-чиновники перебувають у розшуку.

Про дотації. Найбільші виробники курятини знову отримають левову частку дотацій із державного бюджету. Так, виробники курятини у 2018 році будуть отримувати до 350 гривень бюджетних коштів в розрахунку на одну курку як компенсацію виробникам за будівництво та реконструкцію птахофабрик. Зокрема, уряд пропонує компенсувати 25% капітальних витрат на птахофабрик.

Про Гужву. Головний редактор інтернет-видання Страна.ua Ігор Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.