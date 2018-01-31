Гужва покинув Україну та попросив політичного притулку в Австрії

Головний редактор інтернет-видання Страна.ua Ігор Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.

Про це йдеться у зверненні редакції Страна.ua, яке опублікувала у Facebook заступник головного редактора видання Світлана Крюкова.

"Ми хочемо повідомити, що Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки відповідно до прийнятої процедури. Підкреслимо, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначеного судом, і він отримав законне право покинути Україну", - зазначають журналісти.

Гужва залишається на посаді головного редактора видання і продовжить керувати ним з-за кордону.

У коментарі "Українській правді", Світлана Крюкова повідомила, що запобіжний захід щодо Гужви закінчився приблизно під кінець новорічних свят.

"Десь приблизно пару тижнів назад чи трохи більше закінчився запобіжний захід у Ігоря Гужви, який йому постійно продовжували. Скориставшись цим моментом, що прокурор, мабуть, забув через новорічні свята його продовжити, Гужва поїхав у Відень та провів зустрічі із австрійськими урядовцями. Вони йому порекомендували зробити саме так, як він і вчинив", - пояснила Крюкова.

За її словами, тепер завдяки виїзду Гужви закордон, у нього та у редакції видання немає ризику затримання, перевірок та обшуків.

Журналісти запевняють, що сайт працюватиме у колишньому форматі, а Крюкова додала, що співробітники оптимізували редакцію.

Як відомо, 22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не має права виїжджати за межі Києва.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".