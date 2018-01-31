Главные новости дня – за 60 секунд

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Среда, 31 января 2018, 21:13

Смерть Леонида Каденюка, приближение 4G, увольнение Насирова, отдых Луценко, дотации для Косюка, переезд Гужвы – новости, которые обсуждали 31 января.

О смерти Каденюка. Не стало первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Каденюк внезапно умер на 68-м году жизни. Во время пробежки в районе Царское Село в Киеве Каденюку стало плохо. Он умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

О 4G. Три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц. Воспользоваться 4G интернетом украинцы смогут уже в марте-апреле 2018 года.

О Насирове. Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об отдыхе Луценко. Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал сумму своих доходов, которые позволили ему отдохнуть на Сейшельских островах.

Об Азарове и Арбузове. Николаю Азарову объявили подозрение по делу о сжиженном газе, а Сергею Арбузову – по делу о так называемых "вышках Бойко", эти экс-чиновники находятся в розыске.

О дотациях. Крупнейшие производители курятины снова получат львиную долю дотаций из государственного бюджета. Так, производители курятины в 2018 году будут получать до 350 гривен бюджетных средств в расчете на одну курицу в качестве компенсации производителям за строительство и реконструкцию птицефабрик. В частности, правительство предлагает компенсировать 25% капитальных затрат на птицефабрики.

О Гужве. Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

Темы: мобильная связь Насиров Азаров Арбузов
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