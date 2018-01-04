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Путін знову дозволив росіянам літати до Єгипту

Четвер, 4 січня 2018, 17:45

Президент Росії Володимир Путін зняв заборону на перельоти росіян до столиці Єгипту Каїру, яка діяла з 8 листопада 2015 року.

Про це йдеться в його указі від 4 січня, розміщеному на офіційному порталі правової інформації Росії.

Зокрема Путін виключив зі свого указу від 8 листопада 2015 року "Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій" місто Каїр як місце, яке заборонено для регулярних повітряних перевезень з Росії.

До нинішньої поправки указ повністю забороняв перевозити пасажирів з Росії до Єгипту. Тепер заборона не поширюється на Каїр. Указ також дозволяє турагентствам продавати росіянам путівки на єгипетські курорти, але з перельотом через Каїр.

Документ набирає чинності з дня його підписання.

Як відомо, заборона на авіаподорожі з Росії до Єгипту була запроваджена наприкінці 2015 року після теракту, який стався на борту пасажирського лайнера російської авіакомпанії "Когалимавіа". Жертвами катастрофи стали 217 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Українська правда
Теми: РосіяЄгипеттуризм
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