У Донецькій області знайшли "покинуті" боєприпаси

У будівлі колишньої лікарні Ясинуватського району Донецької області правоохоронці виявили заряди до гранатомета, протитанковий ракетний комплекс, гранату та набої.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"Під час виконання службових завдань на території Ясинуватського району співробітниками поліції була оглянута будівля колишньої лікарні, що знаходиться біля с. Верхньоторецьке. В одному з приміщень правоохоронці знайшли цілий арсенал: протитанковий ракетний комплекс, 10 зарядів для підствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 із запалом, а також 53 патрони різних калібрів. Усі предмети мають ознаки деформації та корозії", - йдеться в заяві.

"Виявлені боєприпаси будуть утилізовані. Наразі встановлюється походження схрону", - підкреслили в Нацполіції.