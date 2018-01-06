Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецькій області знайшли "покинуті" боєприпаси

Субота, 6 січня 2018, 23:35

У будівлі колишньої лікарні Ясинуватського району Донецької області правоохоронці виявили заряди до гранатомета, протитанковий ракетний комплекс, гранату та набої.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

"Під час виконання службових завдань на території Ясинуватського району співробітниками поліції була оглянута будівля колишньої лікарні, що знаходиться біля с. Верхньоторецьке. В одному з приміщень правоохоронці знайшли цілий арсенал: протитанковий ракетний комплекс, 10 зарядів для підствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 із запалом, а також 53 патрони різних калібрів. Усі предмети мають ознаки деформації та корозії", - йдеться в заяві.

"Виявлені боєприпаси будуть утилізовані. Наразі встановлюється походження схрону", - підкреслили в Нацполіції.

Теми: Донецька областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донецька область
Літнє подружжя потрапило під обстріл на Донеччині: жінка загинула
За добу 6 людей загинули та 27 поранені через агресію РФ
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині за добу
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: