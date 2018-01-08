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Екс-зять Тимошенко помер у Празі

Понеділок, 8 січня 2018, 18:22

У Празі помер Шон Карр - музикант, байкер та колишній зять лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. 

Повідомлення про це розміщено на сторінці рок-групи, яку він створив - Death Valley Screamers.

"З важким серцем маємо повідомити, що Шон Карр помер у Празі о 10 ранку 8 січня уві сні. Його донька Чарлі була поруч із ним", - йдеться  у повідомленні. 

"Він мав любов до України, нещовно повернувся зі своїми братами-байкерами (з клубу) "Падонки" і організував клуб у Празі", - зазначено у дописі. 

Про смерть Карра повідомив і український байкер Олександр Сирота, який входить до клуб "Падонки". 

Шону Карру було 49 років.  На доньці Тимошенко Євгенії він одружився у 2005 році, у березні 2012-го - розлучився. 

Українська правда

Теми: Тимошенко
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