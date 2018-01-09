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Україна виноситиме на Генасамблею ООН нові резолюції щодо Криму – посол

Вівторок, 9 січня 2018, 10:38

Україна й надалі виноситиме на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Резолюції такого роду мають свою своєрідну еволюцію: минає рік, міняються обставини, ухвалюється нова редакція. Та ми все-таки сподіваємося, що до наступного року буде хоч якийсь маленький прогрес у питанні допуску моніторингової місії ООН до Криму", - сказав Єльченко.

Він також зазначив, що буде тільки радий, якщо самопроголошена влада Криму запросить спостерігачів ООН, і це жодним чином не означатиме визнання російської юрисдикції.

"Бо питання не в запрошенні, воно може бути від кого завгодно. ООНівська місія не поїде до Криму, не маючи дозволу України. Ми цей дозвіл апріорі дамо, питання тільки в тому, які будуть умови надсилання такої місії. До сьогодні Росія виставляла абсолютно неприйнятні умови. Наприклад, щоби до місії не входили спеціалісти, які працюють у складі моніторингової місії ООН в Україні, тобто щоб не було жодної згадки слова "Україна". Але це вже принципове питання для ООН, адже організація надсилає тих людей, яких вважає за потрібне, і не Росія має їх обирати", - сказав він.

Посол підкреслив, що попри заяви окупаційної влади, Росія ніколи не запросить спостерігачів до Криму.

"В Росії розуміють: те, що напише місія, відвідавши Крим, матиме для них ще жахливіші наслідки, ніж якщо не пускати туди цю місію. Отже, повертаючись до резолюції ГА ООН щодо Криму: так, буде і третя, і четверта, і п’ята. Хотілося б, щоб їх не було 50 чи 100 – сподіваюсь, питання про повернення Криму буде вирішено раніше", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Так, резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської Правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"

"Українська правда" у Threads

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