Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно, а признание "ДНР" и "ЛНР" было бы отступлением от минских соглашений.

Такое мнение Лавров высказал в интервью на телеканале "Россия-1", пишет РИА "Новости".

"Тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - заявил Лавров.

При этом законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об образовании он назвал "провокационными".

"Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов", - заявил глава МИД РФ.

Вместе с тем, как сообщает "РБК", на вопрос о том, может ли Россия признать "самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР", Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, а отступление от них "будет колоссальной ошибкой".

В свою очередь в МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова о "сломе" минских соглашений: "Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение Россие, как их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

На следующий день депутаты фракции "Оппозиционный блок" внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

6 февраля в парламенте постановление "Оппоблока" №7163-П поддержали всего 37 депутатов, таким образом не отменив решение о принятии закона о реинтеграции Донбасса.

После голосования за закон в МИД РФ заявили, что принятие документа "может привести к эскалации конфликта" на Донбассе, а Сергей Лавров заявил, что документ "противоречит Минским договоренностям".