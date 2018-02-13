Кабмін відбілював на суді голову Аудитслужби: опубліковано текст листа

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Вівторок, 13 лютого 2018, 15:55
umoloda.kiev.ua

Кабінет міністрів надав суду позитивну характеристику голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у справі про її відсторонення від посади.

Копію відповідного листа опублікував Центр протидії корупції.

У ньому уряд просить суддів врахувати той факт, що Гаврилова "зарекомендувала себе ефективним керівником, який сумлінно виконує обов'язки".

Також Кабмін зазначає, що підсудна застосовує в роботі "новаторський підхід до вирішення питань".

"Тому відсторонення Гаврилової Л.В. від займаної посади матиме негативні наслідки для діяльності зазначеної Служби", - резюмують в уряді.

Листа підписав заступник держсекретаря Кабінету міністрів Володимир Федорчук.

У ЦПК заявляють, що таке звернення є тиском на суд і це - протизаконно.

"Фактично, представники уряду намагаються втрутитися у діяльність судових органів та вплинути на суддю з метою прийняття ним конкретного рішення", — каже юрист центру Денис Свириденко.

 
Фотокопія ЦПК

Як відомо, раніше у САП заявили про втручання Кабміну у справу щодо Гаврилової. 

23 січня детективи НАБУ повідомили голові Державної аудиторської служби Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

Однак 25 січня суд обрав для Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

30 січня Солом'янській суд відмовив САП у задоволенні клопотання щодо відсторонення від посади голови Держаудитслужби Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

САП вирішила оскаржувати це рішення.

Українська правда
Теми: скандал суд Кабінет міністрів корупція
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