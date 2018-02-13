Кабмін відбілював на суді голову Аудитслужби: опубліковано текст листа
Кабінет міністрів надав суду позитивну характеристику голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у справі про її відсторонення від посади.
Копію відповідного листа опублікував Центр протидії корупції.
У ньому уряд просить суддів врахувати той факт, що Гаврилова "зарекомендувала себе ефективним керівником, який сумлінно виконує обов'язки".
Також Кабмін зазначає, що підсудна застосовує в роботі "новаторський підхід до вирішення питань".
"Тому відсторонення Гаврилової Л.В. від займаної посади матиме негативні наслідки для діяльності зазначеної Служби", - резюмують в уряді.
Листа підписав заступник держсекретаря Кабінету міністрів Володимир Федорчук.
У ЦПК заявляють, що таке звернення є тиском на суд і це - протизаконно.
"Фактично, представники уряду намагаються втрутитися у діяльність судових органів та вплинути на суддю з метою прийняття ним конкретного рішення", — каже юрист центру Денис Свириденко.
Як відомо, раніше у САП заявили про втручання Кабміну у справу щодо Гаврилової.
23 січня детективи НАБУ повідомили голові Державної аудиторської служби Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.
Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.
Однак 25 січня суд обрав для Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
30 січня Солом'янській суд відмовив САП у задоволенні клопотання щодо відсторонення від посади голови Держаудитслужби Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.
САП вирішила оскаржувати це рішення.