Кабмин отбеливал на суде главу Аудитслужбы: опубликован текст письма

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Вторник, 13 февраля 2018, 15:55
umoloda.kiev.ua

Кабинет министров предоставил суду положительную характеристику главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой по делу об отстранения ее от должности.

Копию соответствующего письма опубликовал Центр противодействия коррупции.

В нем правительство просит судей учесть тот факт, что Гаврилова "зарекомендовала себя эффективным руководителем, который добросовестно выполняет обязанности".

Также Кабмин отмечает, что подсудимая применяет в работе "новаторский подход к решению вопросов".

"Поэтому отстранение Гавриловой Л.В. от занимаемой должности будет иметь негативные последствия для деятельности указанной Службы", - резюмируют в правительстве.

Письмо подписал заместитель госсекретаря Кабинета министров Владимир Федорчук.

В ЦПК заявляют, что такое обращение является давлением на суд и это - противозаконно.

"Фактически, представители правительства пытаются вмешаться в деятельность судебных органов и повлиять на судью с целью принятия им конкретного решения", - говорит юрист центра Денис Свириденко.

 
фотокопия ЦПК

Как известно, ранее в САП заявили о вмешательстве Кабмина в дело по Гавриловой.

23 января 2018 года детективы НАБУ сообщили председателю Государственной аудиторской службы Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Однако 25 января суд избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

30 января Соломенской суд отказал САП в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности главы Госаудитслужбы Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

САП решила обжаловать это решение.

Украинская правда
Темы: скандал суд Кабинет министров коррупция
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