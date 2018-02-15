Турчинов зізнався, що збрехав про наявність армії під час анексії Криму

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що публічно сказав неправду про наявність бойових підрозділів в Україні, які зможуть відстояти Крим у березні 2014 року, аби не сіяти "хаос та паніку".

Про це він розповів в Оболонському райсуді Києва, що слухає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича, відповідаючи на запитання адвоката щодо того, чому раніше він казав, що в України були сили та засоби відстояти Крим та Донбас, а зараз спростовує це.

"Після того, як в країні розпочалась російська агресія, після того, як російські війська почали захоплювати військові частини, почались сепаратистські заколоти в різних регіонах, в країні була паніка", - розповів Турчинов.

За його словами, щоб паніка не переросла "в хаос і безлад", треба було негайно щось робити.

"Я знав, що буде багато диванних героїв, які будуть розповідати, що можна було зробити якось інакше… Але я змушений був говорити, що є армія, яка захистить народ. Я ж не міг вийти і сказати перед всіма, що у нас нічого нема, а ви всі - беззахисні" - зазначив він.

Секретар РНБО зазначив, що він повністю усвідомлював відповідальність за сказане і усвідомлено взяв на себе цю відповідальність.

На уточнююче запитання адвоката, яку саме відповідальність він поніс за свої неправдиві слова, Турчинов відповів:

"Під присягою я тоді ніяких заяв не робив. Обов'язок захистити Україну був важливіший, ніж будь-які розмови".

Він додав, що якщо захисник Януковича вважає, що він робить чи робив щось незаконне, то може подати на нього до суду.

Раніше Турчинов розповів у суді, що новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Також повідомлялося, що 21 лютого у суді мають допитати як свідка президента Петра Порошенка.