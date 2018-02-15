Турчинов сознался, что солгал о наличии армии во время аннексии Крыма

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что публично солгал о наличии боевых подразделений в Украине, которые смогут отстоять Крым в марте 2014 года, чтобы не сеять "хаос и панику".

Об этом он рассказал в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, отвечая на вопрос адвоката о том, почему раньше он говорил, что в Украине были силы и средства отстоять Крым и Донбасс, а сейчас опровергает это.

"После того, как в стране началась российская агрессия, после того, как российские войска начали захватывать военные части, начались сепаратистские мятежи в разных регионах, в стране была паника", - рассказал Турчинов.

По его словам, чтобы паника не переросла "в хаос и беспорядок", надо было немедленно что-то делать.

"Я знал, что будет много диванных героев, которые будут рассказывать, что можно было сделать как-то иначе... Но я вынужден был говорить, что есть армия, которая защитит народ. Я не мог выйти и сказать перед всеми, что у нас ничего нет, а вы все - беззащитны", - отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что он полностью осознавал ответственность за сказанное и осознанно взял на себя эту ответственность.

На уточняющий вопрос адвоката, какую именно ответственность он понес за свои ложные слова, Турчинов ответил:

"Под присягой я тогда никаких заявлений не делал. Обязанность защитить Украину была важнее, чем разговоры".

Он добавил, что если защитник Януковича считает, что он делает или делал что-то незаконное, то может подать на него в суд.

Ранее Турчинов рассказал в суде, что вновь сформированные органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией в феврале-марта 2014 через плачевное состояние украинской армии и угрозу полномасштабного вторжения РФ.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

31 января заседание суда не состоялось. Рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля в связи с тем, что на заседание не явились защитники Януковича.

По словам прокурора Руслана Кравченко, со стороны обвинения осталось допросить 18 свидетелей.

Ранее защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Также сообщалось, что 21 февраля в суде должны допросить в качестве свидетеля президента Петра Порошенко.