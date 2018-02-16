Гройсман зареєстрував у Раді закон про нові санкції проти РФ

Прем'єр Володимир Гройсман подав до Верховної Ради законопроект № 8042 щодо ведення нових санкції проти Росії, які допоможуть протидіяти кібератакам.

Відповідний документ був зареєстрований 15 лютого.

Зазначається, що в доповненнях до закону про санкції пропонується заборонити використовувати на об'єктах критичної інфраструктури (установи та відомства, які мають стратегічне значення для економіки, безпеки держави та суспільства) програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання держави-агресора, щодо якої діють санкції.

Раніше законопроект про внесення змін до закону "Про санкції" затвердив Кабінет міністрів.

Як відомо, 10 вересня 2014 року президент України Петро Порошенко пiдписав закон "Про санкцiї".

Згiдно з текстом законопроекту, санкцiї стосовно конкретних iноземцiв, iноземних юридичних затверджуватимуть рiшенням Ради нацiональної безпеки i оборони i вводитимуться указом президента.

Список юридичних та фізичних осіб з Росії, проти яких запроваджуються спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи, визначений указом президента від 28 квітня 2017 року. Термін дії санкцій - один рік.

З повним переліком фізичних та юридичних осіб можна ознайомитися на сайті президента.

Раніше повідомлялося, що британський МЗС офіційно поставив перед російською владою відповідальність за направлену проти України масовану кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яким заразила в червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.

Також цю позицію підтримали у США.

Припущення про те, що за вірусом NotPetya стоять російські спецслужби, висловлювалися і раніше. Зокрема, такі заяви робили в Службі безпеки України і в американській компанії FireEye, що займається забезпеченням кібербезпеки.

У січні Центральне розвідувальне управління США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

В Росії категорично відкидають звинувачення в причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.