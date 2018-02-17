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Порошенко о миротворцах: нужно дожать Россию

Суббота, 17 февраля 2018, 16:02
Порошенко о миротворцах: нужно дожать Россию
Фото пресс-службы президента

Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Мюнхене в субботу.

"Для того чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих (оккупированных - ред.) территорий под украинский суверенитет, нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.

По словам Порошенко, "миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения" или иметь какие-то урезанные полномочия.

"Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемой части украино-российской границы", - отметил президент.

"По большинству остальных позиций можно вести абсолютно открытый диалог и поиск компромиссов - этапов, но этапов функциональных, а не географических, стран...", - добавил Порошенко.

В то же время он отметил, что в соответствии с принципом миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

15 февраля уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также о своем возможном участии в миротворческой миссии в Донбассе заявляли в Беларуси.

Украинская правда
Темы: Порошенкомиротворцы
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