Представники Білорусі і США обговорили білоруських миротворців на Донбасі

Глава МЗС Білорусі Володимир Макєй і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер обговорили введення білоруського миротворчого контингенту до зони конфлікту на Донбасі за умови згоди усіх зацікавлених сторін.

Про це глава МЗС Білорусі заявив в інтерв'ю білоруському телеканалу СТС, пише "Інтерфакс-Захід".

Макєй зазначив, що Білорусь "підтверджує готовність ввести білоруський миротворчий контингент до зони конфлікту в Україні".

"Саме про це ми говорили з представником США. ... Можна лише тільки підтвердити готовність Білорусі брати участь у будь-якому вигляді, можливе направлення контингенту до цього регіону, якщо це буде прийнятно для усіх залучених у цей конфлікт сторін", - зазначив Макєй.

Він нагадав, що про можливість введення білоруських миротворців у цей регіон президент Білорусі заявляв у жовтні 2014 року.

"Через деякий час до цієї ідеї повернулися, але час було упущено. На жаль, зараз організувати цю ініціативу - набагато більш важка справа, ніж це було тоді", - додав Макєй.

"У вересні 2017-го президент РФ запропонував розмістити миротворців ООН на лінії розмежування. ... Завдання полягає в тому, щоб зблизити позиції (Україна і РФ про миротворців. - ред.), знайти, можливо, якесь компромісне рішення", - заявив глава МЗС.

Раніше в МЗС Білорусі повідомили, що Макєй і Волкер обговорили можливості врегулювання конфлікту на полях 4-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні за наявності домовленостей між президентами України і РФ.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь. Він також зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.