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Финляндия готова направить миротворцев на Донбасс

Понедельник, 19 февраля 2018, 04:44
Финляндия готова направить миротворцев на Донбасс
Пресс-служба президента Финляндии

Финляндия должна участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с журналистами на конференции по безопасности в Мюнхене, передает Yle.

По его словам конфликт на Донбассе является самой серьезной проблемой в Европе и, если есть возможность ее решить, то Финляндия должна принять в этом участие.

Издание отмечает, что бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы миротворческий контингент был собран из стран, которые не являются членами НАТО. Расмуссен напрямую назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Как сообщалось, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести миротворческий контингент в зону конфликта в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ. 

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие.  В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Темы: ДонбассмиротворцыФинляндияООННАТО
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