САП просить суд відсторонити Труханова

До Солом'янського райсуду Києва надійшло клопотання про відсторонення Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси.

Клопотання надійшло вдень 19 лютого, повідомили "Українській правді" у суді.

Суддю поки не визначено.

Коли клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дійде до судді, його розгляд призначать якнайшвидше, зазначили в суді.

Як відомо, 23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

13 лютого 2018 року у НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 млн грн, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

16 лютого Труханов прийшов на засідання Одеської міськради.

За даними УП, загалом Труханов фігурує у трьох справах: 1) щодо підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) щодо купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) щодо привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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