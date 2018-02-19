САП просит суд отстранить Труханова

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Понедельник, 19 февраля 2018, 13:34

В Соломенский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности городского главы Одессы.

Ходатайство поступило днем 19 февраля, сообщили "Украинской правде" в суде.

Судья пока не определен.

Когда ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры дойдет до судьи, его рассмотрение назначат на ближайшее время, отметили в суде.

Как известно, 23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.

13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявления подозрения Труханову и троим чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 млн грн убытков.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн грн, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

16 февраля Труханов пришел на заседание Одесского горсовета.

По данным УП, в целом Труханов фигурирует в трех делах: 1) о подписании мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городских властей; 3) о присвоении средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

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Украинская правда
Темы: Одесса суд Антикоррупционная прокуратура
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