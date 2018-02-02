З початку року у Києві 150 людей захворіло на кір – КМДА

З початку року у столиці зафіксовано 150 випадків захворювання на кір.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської адміністрації Валентина Гінзбург.

"Станом на ранок 1 лютого в столиці зареєстровано 150 випадків захворювання на кір, серед яких 95 – це діти", - розповіла вона.

За її словами, попри те, що показник захворюваності, наприклад, на ГРВІ, наразі є нижчим епідемічного порогу, все ж таки спостерігається зростання – зокрема, на 25% серед школярів.

За останній тиждень січня захворіли близько шести тисяч мешканців столиці, а зі 195 госпіталізованих – 134 дитини.