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Суд заарештував все майно глави Аудиторської служби Гаврилової

Середа, 21 лютого 2018, 20:21

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на все майно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка підозрюється в декларуванні недостовірних даних і незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах, передає "Економічна правда".

"Все майно заарештовано", - сказав він.

За його словами, зокрема накладено арешт на її квартиру в Києві, вилучені в ході обшуку кошти, а також золоті зливки.

Як повідомив Українським Новинам адвокат Гаврилової Ярослав Белявський, про те рішення суду йому нічого не відомо і ніяких матеріалів про це він не отримував.

Гаврилова, з його слів, також не отримувала такого рішення.

Адвокат підкреслив, що якщо таке рішення і прийнято, то обов'язково потрібно його оскаржити.

Раніше повідомлялося, що Солом'янській суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний західу вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: суд
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