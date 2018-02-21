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Суд арестовал все имущество главы Аудиторской службы Гавриловой

Среда, 21 февраля 2018, 20:21

Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Экономическая правда".

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

Как сообщил Українським Новинам адвокат Гавриловой Ярослав Белявский, о том решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал.

Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.

Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.

Ранее сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

25 января суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

Темы: суд
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