Суд арестовал все имущество главы Аудиторской службы Гавриловой
Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Экономическая правда".
"Все имущество арестовано", - сказал он.
По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.
Как сообщил Українським Новинам адвокат Гавриловой Ярослав Белявский, о том решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал.
Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.
Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.
Ранее сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.
25 января суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.
Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.
Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.