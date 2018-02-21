У США висунули нові звинувачення проти Манафорта

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори, висунув нові звинувачення проти екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його помічника Річарда Гейтса.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ окружного суду округу Колумбія.

Однак, як зазначає агенція, односторінковий документ не розкриває характер нових звинувачень.

"Включення цього документу у матеріал канцелярії суду, який регулярно оновлюється новими кримінальними звинуваченнями, свідчить про те, що офіс Мюллера, можливо, подав обвинувальний акт, який замінить попередній минулорічний документ", - припускають в Reuters.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Пізніше розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.