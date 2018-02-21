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В США выдвинули новые обвинения против Манафорта

Среда, 21 февраля 2018, 21:39
В США выдвинули новые обвинения против Манафорта

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы, выдвинул новые обвинения против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ окружного суда округа Колумбия.

Однако, как отмечает агентство, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений.

"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в Reuters.

Как известно, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.

На прошлой неделе расследование во главе с Мюллером предъявило обвинение 13 гражданам России и 3 российским компаниям в связи с проведением нелегальной информационной кампании с целью воздействия на президентские выборы в США 2016 года.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАПол Манафорт
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