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У Москві погодилися встановити пам'ятну дошку на честь Нємцова

Четвер, 22 лютого 2018, 14:29

У Росії планують встановити пам'ятну дошку на будинку, де раніше жив політик Борис Нємцов.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, передають "РИА Новости".

За його словами, з проханням увічнити пам'ять Нємцова і встановити пам'ятну дошку на будинку, де він жив, звернулася Ксенія Собчак і її звернення підтримали "багато громадських діячів".

"Сьогодні розглянули це питання на засіданні комісії з увічнення пам'яті видатних подій та діячів вітчизняної історії і культури. Ухвалили рішення підтримати установку пам'ятної дошки Борису Нємцову за адресою Мала Ординка, будинок 3", - повідомив Собянін.

Він додав, що пам'ятна дошка буде встановлена ​​"за громадські гроші при узгодженні з мешканцями цього будинку".

Як відомо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

У 2016 році сенатор-республіканець Марк Рубіо висунув ідею перейменувати вулицю у Вашингтоні, де знаходиться російське посольство, на честь вбитого головного критика Кремля Бориса Нємцова.

Профільний комітет міської ради Вашингтона одноголосно затвердив проект закону про перейменування частини вулиці навпроти посольства РФ в честь Нємцова.

Повідомлялося, що офіційна церемонія відкриття площі імені Бориса Нємцова перед посольством РФ у Вашингтоні відбудеться 27 лютого 2018 року.

Посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Внаслідок перейменування посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".

Українська правда
Теми: РосіяНємцов
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