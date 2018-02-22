Прикордонники не знають, хто і за скільки транспортував Саакашвілі

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Четвер, 22 лютого 2018, 16:40

Державна прикордонна служба заявляє, що не володіє інформацією ні про літак, яким екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, ні про вартість перельоту.

Про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запит "Української правди". 

"Адміністрація Державної прикордонної служби не є розпорядником інформації щодо літака, яким Міхеіла Саакашвілі було повернуто до Республіки Польща, вартості перельоту, хто сплачував за переліт та його супроводжував у літаку", - йдеться у відповіді.

Також у ДПС підкреслили, що "відомості стосовно обставин реадмісії Міхеіла Саакашвілі належать до інформації з обмеженим доступом".

При цьому прикордонники запевняють, що діяли законно, а повернення Саакашвілі до країни, з якої він незаконно прибув до України, здійснювалась за стандартною процедурою. 

Таким чином досі достеменно невідомо, хто і як здійснював транспортування Саакашвілі до Польщі.

Як відомо, раніше Державна міграційна служба на запит ЗМІ повідомила, що не організовувала транспортування Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії Jet Story. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

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Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвілі Прикордонна служба
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