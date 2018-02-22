Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники не знають, хто і за скільки транспортував Саакашвілі

Четвер, 22 лютого 2018, 15:40
Прикордонники не знають, хто і за скільки транспортував Саакашвілі

Державна прикордонна служба заявляє, що не володіє інформацією ні про літак, яким екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, ні про вартість перельоту.

Про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запит "Української правди". 

"Адміністрація Державної прикордонної служби не є розпорядником інформації щодо літака, яким Міхеіла Саакашвілі було повернуто до Республіки Польща, вартості перельоту, хто сплачував за переліт та його супроводжував у літаку", - йдеться у відповіді.

Також у ДПС підкреслили, що "відомості стосовно обставин реадмісії Міхеіла Саакашвілі належать до інформації з обмеженим доступом".

При цьому прикордонники запевняють, що діяли законно, а повернення Саакашвілі до країни, з якої він незаконно прибув до України, здійснювалась за стандартною процедурою. 

Таким чином досі достеменно невідомо, хто і як здійснював транспортування Саакашвілі до Польщі.

Як відомо, раніше Державна міграційна служба на запит ЗМІ повідомила, що не організовувала транспортування Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Літак, яким вивезли до Польщі екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, належить польській авіакомпанії Jet Story. Вартість перельоту – 8 тисяч євро.

Журналісти дізнались, що в Україні організувати цей рейс допомагала українська компанія Sky Handling.

"Ми співпрацюємо з цією компанією в Україні. Вони займаються технічними нюансами", – підтвердили інформацію в польській компанії Jet Story.

Повідомляється, що в польській компанії, яка здає в оренду літак, яким транспортували Саакашвілі, відмовились відповідати на питання, хто оплатив переліт.

Читайте також "Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України"

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: