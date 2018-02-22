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Пограничники не знают, кто и за сколько транспортировал Саакашвили

Четверг, 22 февраля 2018, 15:40
Пограничники не знают, кто и за сколько транспортировал Саакашвили

Государственная пограничная служба заявляет, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запрос "Украинской правды".

"Администрация Государственной пограничной службы не является распорядителем информации относительно самолета, которым Саакашвили был возвращен в Республику Польша, стоимости перелета, кто платил за перелет и его сопровождал в самолете", - говорится в ответе.

Также в ГПС подчеркнули, что "сведения относительно обстоятельств реадмиссии Саакашвили относятся к информации с ограниченным доступом".

При этом пограничники утверждают, что действовали законно, а возвращение Саакашвили в страну, из которой он незаконно прибыл в Украину, осуществлялось по стандартной процедуре.

Таким образом, до сих пор неизвестно, кто и как осуществлял транспортировку Саакашвили в Польшу.

Как известно, ранее Государственная миграционная служба на запрос СМИ сообщила, что не организовывала транспортировку Саакашвили во время его реадмиссии с Украины в Польшу.

12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу.

Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании Jet Story. Стоимость перелета – 8 тысяч евро.

Журналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами", – подтвердили информацию в польской компании Jet Story.

Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.

Читайте также: "Обратный прорыв. Как Саакашвили выслали из Украины"

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПограничная служба
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