Манафорт платил европейским политикам за лоббирование украинского правительства - ФБР

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что обвинительный документ базируется на показаниях экс-помощника Манафорта Рика Гейтса.

ФБР обвиняет Манафорта в том, что он использовал оффшорные счета, чтобы заплатить 2 миллиона евро бывшим европейским политикам за лоббирование интересов пророссийского правительства Украины.

Сообщается, что политические деятели, известные как "габсбургская группа", считались независимыми аналитиками, хотя на самом деле их услуги были проплачены лобистами.

По информации издания, скрытое лоббирование происходило в США.

В обвинительном заключении говорится, что группой руководит бывший европейский канцлер.

Как известно, экс-помощник Пола Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Ранее бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту были предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.

На прошлой неделе расследование во главе с Мюллером предъявило обвинение13 гражданам России и 3 российским компаниям в связи с проведением нелегальной информационной кампании с целью воздействия на президентские выборы в США 2016 года.