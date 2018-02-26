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РосЗМІ: Плотницького розшукують по СІЗО в РФ

Понеділок, 26 лютого 2018, 09:59

Колишнього ватажка окупованих районів Луганської області Ігоря Плотницького не знайшли в СІЗО №1 в Санкт-Петербурзі, але він може бути заарештований в іншому місті РФ.

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на члена Громадської спостережної комісії Романа Ширшова.

За його словами, він побував в слідчому ізоляторі Санкт-Петербурга, де надав список людей, з якими планував поспілкуватися, серед яких був і Плотницький.

Однак там йому повідомили, що екс-ватажка луганських бойовиків серед ув'язнених немає.

Ширшов заявив, що планує звернутися в Федеральну службу виконання покарань, щоб уточнити, чи не знаходиться Плотницький в якомусь іншому СІЗО.

Телеканал також повідомляє, що раніше інформацію про те, що колишній ватажок бойовиків ОРЛО заарештований і утримується в слідчому ізоляторі в Санкт-Петербурзі повідомив так званий "перший помічник глави" окупованого Луганська.

Бойовик заявив, що Плотницький не живе на Рубльовці, а знаходиться в "Крестах" (СІЗО №1 в Санкт-Петербурзі - ред.) І дає "дуже хороші свідчення".

Також він повідомив, що нібито після його свідчень був заарештований "його куратор-подільник, один з господарів Алчевського меткомбінату", прізвище якого бойовик не пам'ятав або не захотів називати.

На телеканалі уточнили, що мова йде про арештованого напередодні Олега Мкртчана, главу групи "Індустріальний союз Донбасу", флагманським активом якого є Алчевський металургійний комбінат.

Як відомо, ввечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.

Російське видання РБК, посилаючись на джерела в оточенні ідеолога створення проекту "Новоросія" Владислава Суркова, писало, що в конфлікті між Плотницьким та Корнетом - відстороненим главою "МВС ЛНР" - Кремль став на бік останнього.

23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебував ватажок ОРЛО Ігор Плотницький.

У той же день росЗМІ повідомили, що автомобільний кортеж, в якому перебували Плотницький, керівник його "адміністрації" Ірина Тейцман, глава ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва та інші особи, виїхав з території Луганська, пізніше Плотницького помітили в аеропорту в РФ.

Українська правда

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Теми: ДонбасЛНРРосіяОРДЛО
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