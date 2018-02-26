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РосСМИ: Плотницкого разыскивают по СИЗО в РФ

Понедельник, 26 февраля 2018, 09:59

Бывшего главаря оккупированных районов Луганской области Игоря Плотницкого не нашли в СИЗО №1 в Санкт-Петербурге, но он может быть арестован в другом городе РФ.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Романа Ширшова.

По его словам, он побывал в следственном изоляторе Санкт-Петербурга, где предоставил список людей, с которыми планировал пообщаться, среди которых был и Плотницкий.

Однако там ему сообщили, что экс-главаря луганских боевиков среди заключенных нет.

Ширшов заявил, что планирует обратиться  в Федеральную службу исполнения наказаний, чтобы уточнить, не находится ли Плотницкий в каком-нибудь другом СИЗО.

Телеканал также сообщает, что ранее информацию о том, что бывший граварь боевиков ОРЛО арестован и содержится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге сообщил так называемый "первый помощник главы" оккупированного Луганска.

Боевик заявил, что Плотницкий не живет на Рублевке, а находится в "Крестах" (СИЗО №1 в Санкт-Петербурге - ред.) и дает "очень хорошие показания".

Также он сообщил, что якобы после его показаний был арестован "его куратор-подельник, один из хозяев Алчевского меткомбината", фамилию которого боевик не вспомнил или не захотел называть.

На телеканале уточнили, что речь идет об арестованном накануне Олеге Мкртчане, главе группы "Индустриальный союз Донбасса", флагманским активом которого является Алчевский металлургический комбинат.

Как известно, вечером 21 ноября 2017 года  в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

Украинская правда

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Темы: ДонбассЛНРРосcияОРДЛО
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