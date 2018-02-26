БПП поддержит кандидатуру Смолия на главу Нацбанка

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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:15

Фракция БПП поддержит назначение Якова Смолия на должность главы НБУ.

Такое решение было принято на заседании фракции в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что народные депутаты фракции БПП поставили Смолию ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначения на должность председателя Национального банка.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает фракции завершить политические консультации, чтобы 1 марта утвердить председателя Национального банка.

Как известно, главным претендентом на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку, является Яков Смолий.


В частности, президент Петр Порошенко предлагал парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка.

Его также поддержал Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Украинская правда
Темы: БПП НБУ
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