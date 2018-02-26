Головні новини дня – за 60 секунд

Самогубства в армії, прибутковий поїзд на Москву, Крисін і зеленка, арешт майна Труханова - новини, які обговорювали 26 лютого.

Про самогубства в армії. "Про сумну брехню щодо суїцидів в армії начальника управління морально-психологічного забезпечення МОУ Грунтковського (краще б мовчав). За два місяці поточного року по два суїциди в тиждень (16 загиблих від суїциду) - ці скупі дані Єдиного реєстру досудових розслідувань безпристрасні, як ніхто. Горе і сльози батьків. Більшість самогубців – зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження", – заявляє головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Про УЗ. Минулого року найбільш прибутковим для "Укрзалізниці" був потяг Київ — Москва. Він приніс державній компанії 154,5 млн гривень.

До п’ятірки найбільш прибуткових увійшли також потяги Одеса — Москва та Київ — Санкт-Петербург. На цих напрямках Укрзалізниця заробила 98,76 млн гривень та 20,63 млн гривень відповідно.

Про Крисіна. Співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін перебуває в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця.

Активісти як відвідувачі пройшли до нього в кімнату і хтось із них хлюпнув Крисіну зеленку просто в обличчя.

Про Труханова. Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Про бойовиків Вагнера. СБУ вдалося отримати персональні дані майже 2 тисяч найманців "ПВК Вагнера", при цьому кількість ідентифікованих українців з нелегальної приватної військової компанії – майже 40 осіб.

Про криворізьких Нацгвардійців. Поліція відкрила провадження через парад Національної гвардії з використанням радянських прапорів у Кривому Розі Дніпропетровської області.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).