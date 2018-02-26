Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 26 февраля 2018, 20:10

Самоубийства в армии, прибыльный поезд на Москву, Крысин и зеленка, арест имущества Труханова – новости, которые обсуждали 26 февраля.

О самоубийствах в армии. "О печальной лжи о суицидах в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского (лучше бы молчал). За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто. Большинство самоубийц – совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", – заявляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об УЗ. В прошлом году самым прибыльным для "Укрзализныци" был поезд Киев - Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

В пятерку наиболее прибыльных вошли также поезда Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург. На этих направлениях Укрзализныця заработала 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно.

О Крысине. Соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года Юрий Крысин находится в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.

Активисты как посетители прошли к нему в комнату и кто-то из них плеснул Крысину зеленку в лицо.

О Труханове. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

О боевиках Вагнера. СБУ удалось получить персональные данные почти 2 тысяч наемников "ЧВК Вагнера", при этом количество идентифицированных украинцев с нелегальной частной военной компании - почти 40 человек.

О криворожских Нацгвардейцах. Полиция открыла производство из-за парада Национальной гвардии с использованием советских флагов в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным полиции, производство открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Темы: армияУкрзализныцясудРосcияНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: