Главные новости дня – за 60 секунд

Самоубийства в армии, прибыльный поезд на Москву, Крысин и зеленка, арест имущества Труханова – новости, которые обсуждали 26 февраля.

О самоубийствах в армии. "О печальной лжи о суицидах в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского (лучше бы молчал). За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто. Большинство самоубийц – совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", – заявляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Об УЗ. В прошлом году самым прибыльным для "Укрзализныци" был поезд Киев - Москва. Он принес государственной компании 154,5 млн гривен.

В пятерку наиболее прибыльных вошли также поезда Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург. На этих направлениях Укрзализныця заработала 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно.

О Крысине. Соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года Юрий Крысин находится в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.

Активисты как посетители прошли к нему в комнату и кто-то из них плеснул Крысину зеленку в лицо.

О Труханове. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество одесского городского головы Геннадия Труханова.

О боевиках Вагнера. СБУ удалось получить персональные данные почти 2 тысяч наемников "ЧВК Вагнера", при этом количество идентифицированных украинцев с нелегальной частной военной компании - почти 40 человек.

О криворожских Нацгвардейцах. Полиция открыла производство из-за парада Национальной гвардии с использованием советских флагов в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным полиции, производство открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).