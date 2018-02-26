Суд заарештував майно Труханова

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Понеділок, 26 лютого 2018, 17:06

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Про це розповіла "Українській правді" 26 лютого суддя-спікер Солом'янського суду Марія Зелінська.

За її словами до суду надходили відповідні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ щодо арешту майна мера Одеси та його заступника Павла Вугельмана.

Зелінська підтвердила, що суд ухвалив рішення щодо арешту майна Труханова. Що ж до Вугельмана, то за словами судді-спікера засідання суду в цьому клопотанні було закритим, тому "інформація щодо розгляду і результатів не може бути надана судом".

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", за версією слідства, переплативши більше ніж у два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього тоді повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

26 лютого Апеляційний суд Києва підтвердив запобіжний захід Труханову.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП
Теми: Одеса корупція суд Антикорупційна прокуратура НАБУ
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