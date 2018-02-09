Соратник лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявляє, що президент послав спецпідрозділ "Альфа", щоб забрати Саакашвілі.

Про це він повідомив у Facebook.

"До готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) Порошенко прислав Альфу, щоб забрати Міхеіла Саакашвілі", - написав він.

Жодних подробиць Сакварелідзе не повідомив, але закликав усіх їхати під готель.

Як повідомили "Українській правді" в СБУ, вони не відправляли "Альфи" до готелю і про згадані події нічого не знають.

"Спецпідрозділ "Альфа" може залучатися на виконання доручень різних органів, не тільки СБУ. Мені про це нічого не відомо", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

Не змогли прокоментувати цю інформацію і в ГПУ.

Речник генпрокурора Лариса Сарган сказала, що про "Альфу" під готелем їй нічого не відомо.

Не змогли нічого пояснити і в РНС.



"Нічого не знаємо. Всі їдемо туди", - сказав один з лідерів РНС Юрій Дерев'янко.

У готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv відмовилися повідомити інформацію про можливу присутність силовиків.

"Це конфіденційна інформація. Ми не коментуємо нічого ні про наших гостей, ні про жодні дії", - повідомила представник готелю.

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.