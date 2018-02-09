Соратник лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявляє, що президент послав спецпідрозділ "Альфа", щоб забрати Саакашвілі.

Про це він повідомив у Facebook.

"До готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) Порошенко прислав Альфу, щоб забрати Міхеіла Саакашвілі", - написав він.

Жодних подробиць Сакварелідзе не повідомив, але закликав усіх їхати під готель.

Як повідомили "Українській правді" в СБУ, вони не відправляли "Альфи" до готелю і про згадані події нічого не знають.

"Спецпідрозділ "Альфа" може залучатися на виконання доручень різних органів, не тільки СБУ. Мені про це нічого не відомо", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

Не змогли прокоментувати цю інформацію і в ГПУ.

Речник генпрокурора Лариса Сарган сказала, що про "Альфу" під готелем їй нічого не відомо.

Не змогли нічого пояснити і в РНС.



"Нічого не знаємо. Всі їдемо туди", - сказав один з лідерів РНС Юрій Дерев'янко.

У готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv відмовилися повідомити інформацію про можливу присутність силовиків.

"Це конфіденційна інформація. Ми не коментуємо нічого ні про наших гостей, ні про жодні дії", - повідомила представник готелю.

Пізніше Дерев'янко повідомив, що до готелю, де перебуває Саакашвілі, приїхало близько 10-15 осіб спецпризначенців.

"Вони сказали, що приїхали на вимогу прикордонної служби. Але оскільки це приватна власність, то їх просили показати документи, які дозволяють їм перебувати у готелі. Документів не було. І оскільки сюди прибуває все більше людей (на підтримку Саакашвілі – ред.), то вони сіли і поїхали. Зараз їх тут немає", - сказав Дерев'янко.

Він не зміг уточнити, чи Саакашвілі мешкає у даному готелі.

"Він зараз знаходиться тут. Але я не знаю, мешкає він тут, чи просто зайшов", - сказав Дерев'янко.

Він також додав, що незабаром Саакашвілі вийде до людей із заявою.

Речник міграційної служби повідомив УП, що не має інформації про можливу підготовку затримання Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.