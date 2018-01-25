"Прорив Саакашвілі": Сакварелідзе вручили обвинувачення

Львівська прокуратура вручила обвинувальний акт соратнику лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Давіду Сакварелідзе у справі щодо перетину держкордону на ПП "Шегині".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обвинувальний акт Сакварелідзе отримав 25 січня за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст.342, ч.1 ст. 343 ККУ.

В документі повідомляється, що він "звинувачується у групових діях, що призвели до суттєвого порушення роботи установи, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усунення перешкод за попередньою змовою осіб".

Також йому інкримінують опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків, а також у вплив на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків.

Сам Сакварелідзе це прокоментував так:

"Вручення обвинувачення у Львові. Справа "Совісті".

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе щодо перетину кордону на ПП "Шегині".

Як відомо, 10 вересня 2017 року позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутатиВерховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.