Головні новини дня – за 60 секунд

Путін погрожує зброєю, законопроект про Антикорупційне суді підтриманий в першому читанні, "Газпром" відмовляється поставляти газ "Нафтогазу", Коболєва оштрафували на 8,3 мільярда гривень - новини, які обговорювали 1 березня.

Про зброю Путіна. Російська Федерація створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, новітню лазерну зброю.

Про Антикорупційний суд. Народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Про облікову ставку. Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Про "Газпром". Російський "Газпром" підтвердив необхідність виплатити 2,56 мільярда доларів за результатами двох проваджень з НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Однак в компанії відзначили, що не згодні з таким рішенням суду і мають намір захищати свої права всіма законними методами.

Ще "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату.

"Компанія виставила рахунок в рамках договору, зміненого арбітражем, рахунок був оплачений. Ми розцінюємо відмову Газпрому від поставки як порушення договору і невиконання рішення арбітражу", - заявив глава НАК" Нафтогаз-України "Андрій Коболєв.

І про Коболєва. Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

Голова Державної фіскальної служби України пообіцяв розібратися з ситуацією навколо штрафу.

Про непогоду. Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон. На всіх дорогах при в'їзді до Києва обмежено рух великогабаритних транспортних засобів.

Крім того, аеропорти України скасували 1 березня кілька рейсів, переважно внутрішнього сполучення, а на залізниці вночі затрималися потяги.

А київський міський голова Віталій Кличко під час засідання Київради в четвер звернувся до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ з проханням про притягнення особового складу до прибирання від снігу вулиць столиці.