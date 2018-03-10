Волкер: Минские договоренности есть, но Россия их не выполняет

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей.

Об этом он заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украина. Представьте влияние этого на политику в стране", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.

"Вот под таким давлением сейчас находится Украина", - отметил спецпредставитель США.

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей".

12 февраля 2018 года МИД Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

По мнению Волкера, Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

В конце января Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По сообщению росСМИ, стороны не смогли согласовать единую позицию по закону о реинтеграции Донбасса.