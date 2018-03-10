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Волкер: Минские договоренности есть, но Россия их не выполняет

Суббота, 10 марта 2018, 11:04

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер констатирует, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей.

Об этом он заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме в субботу, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил спецпредставитель США.

По его словам, Россия, являясь подписантом этих договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других неотложных потребностей и проблем общества.

"Вот под таким давлением сейчас находится Украина", - отметил спецпредставитель США.

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". 

12 февраля 2018 года МИД Украины заявило, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

По мнению Волкера, Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

В конце января Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По сообщению росСМИ, стороны не смогли согласовать единую позицию по закону о реинтеграции Донбасса.

Темы: ДонбассМинские соглашенияРосcияСША
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