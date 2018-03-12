Під час опису зброї, яку перевозив Рубан, зайнявся снаряд

8 березня під час документування зброї, яку перевозив керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, зайнявся один снаряд.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили три незалежних один від одного джерела.

Під час процесуального оформлення зброї з машини, якою керував Рубан, загорівся снаряд, пороховий заряд до нього, можливо міни калібром 120 мм.

Полум'я вдалося вчасно загасити, ніхто не постраждав.

Володимира Рубана затримали 8 березня з мікроавтобусом, повним зброї. Він стверджує, що поїхати на окуповану частину Донеччини його вмовив офіцер із позивним "Кедр", якому й належало це авто.

За даними УП, "Кедр" – це спецпризначенець із 8 полку спецпризначення Павло Балов, бойовий офіцер, який у 2014 році керував підрозділом, який захищав Краматорський аеродром. Його полк дислокується у Хмельницькому.

Бойовики приписують "Кедру" вбивство ватажка "Спарти" Арсена Павлова – "Мотороли".

"Кедр" Павло Балов

Як відомо, Рубана арештували на 2 місяці без права внесення застави. Військова прокуратура підозрює його в підготовці терактів, перевезенні та зберіганні зброї.

Силовики стверджують, що 23 листопада 2017 року Рубан придбав і перевіз із Макіївки, Горлівки і Донецька до Майорська першу партію боєприпасів – зокрема, крупнокаліберний кулемет "Утьос", міномети калібром 120 мм, протипіхотні міни тощо.

У Майорську він нібито передав зброю Березню Г.П., а той привіз боєприпаси на зберігання на територію військової частини у Хмельницькому.

Втім, джерела "Української правди" кажуть, що повідомлень від СБУ на адресу командування цієї частини не надходило, інформацію про завезення зброї у частині перевіряють.

Читайте також Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях