Грицак: Рубан за змовою з Захарченком готував теракт із тисячами жертв

Глава СБУ Василь Грицак заявляє, що керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у змові з керівництвом ОРДО готував теракт у центрі Києва, в якому мали постраждати тисячі людей.

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю.

"Завдяки вжитим СБУ заходам вдалося попередити масштабні теракти в Україні, які могли призвести до великих людських жертв. Жертвами цих терактів могли стати тисячі мирних громадян, а також окремі політики, посадовці та народні депутати", - сказав Грицак.

Всі фото з сайту СБУ

"В ході здійснення досудового розслідування, зокрема проведення негласних розшуково-слідчих дій, здобуто вагомі докази і достатні докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи за попередньою змовою з очільниками терористичних організацій так званої "ДНР" Захарченком О.В. та Тимофєєвим О.Ю., а також іншими особами спланували та вчинили конкретні дії, направлені на підготовку та вчинення серії терактів в центральній частині міста Києва із застосуванням вищевказаної зброї та вибухових пристроїв", - сказав Грицак.

За його словами, СБУ має ґрунтовні докази того, що Захарченко та Тимофєєв на прізвисько "Ташкент" причетні до готування кривавого теракту в центрі Києва із застосуванням зброї, в тому числі російського походження.

Він пообіцяв пізніше оприлюднити документальні свідчення того, що планувалося вчинити масові теракти. За його словами, з мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва.

"Мало бути якомога більше трупів, крові. Йшлося про тисячі загиблих. І як говорили їхні куратори з "ДНР" і з Москви: "Має бути багато трупів, багато крові і має бути хаос". Внаслідок чого люди мають вийти на вулицю, а війська мають повернутися з зони АТО і прийти на Київ. Щоб показати, що в Україні є громадянська війна", - розповів глава СБУ.

Він також переконаний, що підготовка теракту відбувалася за вказівкою Росії.

"Шановні журналісти, громадяни України. Ви вірите в те, що Захарченко чи Ташкент взяли на себе відповідальність, спорядили Рубана такою кількістю зброї, засобів ураження, мінометів, протитанкових мін, щоб вчинити в Києві теракти і щоб про це не знали куратори з Москви, що вони не дали санкцію на ці речі? Ні я, ніхто із працівників СБУ, слідчих, процесуальних керівників у це не вірив", - заявив він.

Грицак повідомив, що 8 березня за результатами довготривалої спецоперації в районі КПВВ "Майорськ", що поблизу Горлівки Донецької області Служба безпеки України затримала Володимира Рубана, який "організував незаконне перевезення з тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької області на автомобілі "Мерседес Бенс Спринтер" великої парії вогнепальної зброї, боєприпасів та інших засобів ураження".

За його словами, всього в процесі слідчих дій було вилучено:

5 автоматів Калашникова АК-74; 3 автомати Калашникова АКС-74У; 1 автомат Калашникова АК-47; 2 ручних кулемети Калашникова; 2 пістолети Макарова калібру 9 мм виробництва РФ без маркування з магазинами; 4 пристрої для безшумної стрільби виробництва РФ.

Крім цього, 46 одиниць 120-міліметрових мін із вкрученими підривачами М-12, вишибними патронами та додатковими пороховими зарядами; 6 протитанкових мін осколкової дії МОН-50 виробництва РФ; 6 мін калібру 82 мм з вкрученими реактивними двигунами до протитанкового гранатомету РПГ-7В та підривачами М6; 12 порохових вишибних зарядів до пострілу ручного протитанкового гранатомета РПГ-7; 2 протитанкових гранатомети РПГ-22; 6 пострілів до протитанкового гранатомета РПГ-7; 20 гранат Ф1; 20 запалів до них; 20 гранат РПГ-5 та 20 запалів до них; 28 гранат для підствольного гранатомета ВОГ-25.

Крім цього, вилучено предмет, схожий на саморобну мінометну міну діаметром 57 мм масою 2,6 кг з вишибними патронами виробництва РФ; міномет з внутрішнім діаметром ствола 62 мм.

Також вилучено 320 патронів калібру 12,7 мм, 1280 патронів калібру 9 мм, 700 патронів калібру 7,62 мм. 4320 патронів калібру 5,45, 17 магазинів, споряджених 570 патронами калібру 5,45, 2 магазини, споряджених 60 патронами калібру 7,62.

"Хочу звернути увагу, що нами в коробках, де були складені гранати виявлено упаковочний лист від 11.06.16 військової частини 08819. За нашими даними, це частина 1 армійського корпусу "ДНР", - сказав Грицак.

За даними Грицака, 6 березня цього року Рубан через КПВВ "Майорськ" виїхав на непідконтрольну територію.

Він продемонстрував відеозапис із мікроавтобуса, де й було виявлено зброю.

Як коментує голова СБУ, на відео зафіксовано, як Рубан на КПП "Майорськ" пересідає з автомобіля за кермо мікроавтобуса "Мерседес Бенс Спринтер".

Потім на блокпості "ДНР" перед в'їздом в Горлівку його чекає машина супроводу і проводить далі в Горлівку. Рубан передає машину представникам сепаратистських збройних формувань.

Пізніше на відео видно, як до мікроавтобуса завантажують засоби ураження.

"Немає тут підстави і немає тут заготовки, що хтось комусь підкинув якусь зброю", - запевнив Грицак.

Він також повідомив, що в листопаді 2017 році Рубан організував перше незаконне перевезення засобів ураження території ОРДО до підконтрольної Україні території.

Було продемонстровано аудіозапис, де нібито після першого ввезення в листопаді з території ОРДО до України Рубан сам перераховує ці засоби ураження.

Грицак заявив, що робота з документування злочинної діяльності групи тривала не один місяць.

Він запевнив, що зараз всі засоби ураження перебувають під контролем СБУ та не несуть загрози для громадян.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

Шевченківський суд Києва взяв Рубана під варту на 60 діб без визначення розміру застави.