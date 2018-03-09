Грицак розповів про справу Рубана та його зв'язки з Медведчуком

СБУ має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену у керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва.

Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, відповідаючи на питання щодо "справи Рубана".

"У нас є багато беззаперечних доказів, які будуть у подальшому використані у ході судових засідань", - заявив Грицак.

"Ці докази нами будуть зіграні тоді, коли ми будемо оголошувати про підозру черговим нашим фігурантам. До того часу я їх назвати не можу, але вони будуть", - заявив Грицак.

На питання, якою могла бути мета терактів, у підготовці яких підозрюють Рубана, Грицак заявив: "Щоб дестабілізувати ситуацію, показати, що Україна - територія суцільного хаосу, що тут є громадянська війна".

"Це б дало підстави для звинувачень з боку РФ України у цьому... Щоб були аргументи, щоб наші європейські та інші партнери відвернулися від України", - зазначив він.

Також Грицак показав журналістам "прес-реліз, у якому йдеться про зв'язки Рубана з "Українським вибором" (Віктора Медведчука - ред.).

"Ще з 2013 року він з ними активно працював, а зараз активно дистанцюється від цієї історії: повитирали у соцмережах, на своїх сторінках у Facebook згадування... Ми підняли дуже багато цікавої інформації", - заявив Грицак.

При цьому на питання "Чи причетний сам Медведчук до цього?" Грицак заявив: "Можна я не буду зараз це коментувати?".

Грицак також додав, що Рубан - "лише виконавчий механізм у чужих руках".

Продемонстроване під час брифінгу відео, на якому відеозйомка велася прихованою камерою у мікроавтобусі, де їхав Рубан, Грицак пояснив так: "Велися негласні слідчо-розшукові дії, які проводяться за відповідних санкцій".

"СБУ змогла зробити те, що вона змогла зробити - щоб задокументувати поїздку, завантаження боєприпасів і роль конкретних осіб", - додав голова СБУ.

Грицак послався на главу 21 КПК, яка регламентує проведення негласних розшуково-слідчих дій і передбачає здійснення, документування, готування або вчинення злочину у будь-який дозволений спосіб.

"Не можу розкрити усі деталі, назвати усіх людей, які проходять у нас як підозрювані, чи які - ми можемо припустити, що - будуть підозрюваними у готуванні до вчинення цих терактів. Робота в цьому напрямку ведеться", - заявив Грицак.

При цьому Грицак підтвердив, що перша партія зброї була завезена з непідконтрольної території цією ж машиною у листопаді 2017 року.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Інформацію про його затримання підтвердив генпрокурор Юрій Луценко. Рубан перебував у СІЗО у Маріуполі.



Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Близько 12:00 Рубана привезли у Шевченківський райсуд м.Києва для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивствадепутатів і інших державних діячів.

Сам Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

Прокуратура просила для нього тримання під вартою без визначення розміру застави терміном на 60 діб.

Рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.