При описи оружия, которое перевозил Рубан, загорелся снаряд

8 марта во время документирования оружия, которое перевозил руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, загорелся один снаряд.



Эту информацию "Украинской правде" подтвердили три независимых друг от друга источника.



Во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, возможно мины калибром 120 мм.



Пламя удалось вовремя потушить, никто не пострадал.





Владимира Рубана задержали 8 марта с микроавтобусом, полным оружия. Он утверждает, что поехать на оккупированную часть Донецкой области его уговорил офицер с позывным "Кедр", которому и принадлежит это авто.



По данным УП, "Кедр" – это спецназовец из 8 полка спецназначения Павел Балов, боевой офицер, который в 2014 году руководил подразделением, защищавшем Краматорский аэродром. Его полк дислоцируется в Хмельницком.



Боевики приписывают "Кедру" убийство главаря "Спарты" Арсена Павлова – "Моторолы".

"Кедр" Павел Балов

Как известно, Рубана арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Военная прокуратура подозревает его в подготовке терактов, перевозке и хранении оружия.



Силовики утверждают, что 23 ноября 2017 года Рубан приобрел и перевез из Макеевки, Горловки и Донецка в Майорск первую партию боеприпасов – в частности, крупнокалиберный пулемет "Утёс", минометы калибром 120 мм, противопехотные мины и тому подобное.



В Майорске он якобы передал оружие Березню Г.П., а тот привез боеприпасы на хранение на территорию воинской части в Хмельницком.



Впрочем, источники "Украинской правды" говорят, что сообщений от СБУ командованию этой части не поступало, информацию о завозе оружия в часть проверяют.

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