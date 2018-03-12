Повістки Савченко передали в апарат Ради – СБУ

СБУ передала повістки народному депутату Надії Савченко до Апарату Верховної Ради.

Про це повідомляє СБУ.

"12 березня 2018 року до Апарату Верховної Ради України передано лист та відправлено повістки на виклик на 11.00 13 березня та 11.00 15 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що передали повістки, бо у відомства виникла необхідність допитати як свідка Надію Савченко.

Мета допиту - з’ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб в рамках кримінального провадження за підозрою Володимиру Рубану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко у понеділок заявив журналістам, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

"Служба безпеки України направила народному депутату Надії Савченко виклик на допит на завтра (вівторок, 13 березня – ред.), тим не менше сьогодні о 4 ранку вона відбула з території країни", - сказав голова ГПУ.

За його словами, депутат поїхала на міжнародну конференцію, хоч і не є офіційним членом делегації.

При цьому Луценко зазначив, що Савченко має "повні підстави" відвідати цей захід.

"Я зараз хотів би звернутися до Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це на нескінчених ефірах, завтра вона має бути в Службі безпеки України", - наголосив генпрокурор.

Однак її сестра Віра Савченко заявила, що Надія не отримувала повістку на допит від Служби безпеки, але планує з'явитися на виклик по приїзді в Україну.