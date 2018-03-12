Повестки Савченко передали в аппарат Рады - СБУ

СБУ передала повестки народному депутату Надежде Савченко в Аппарат Верховной Рады.

Об этом сообщает СБУ.

"12 марта 2018 года в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлено повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что передали повестку, потому что у ведомства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Надежду Савченко.

Цель допроса - выяснение всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц в рамках уголовного производства по подозрению Владимира Рубана в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник заявил журналистам, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

"Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежды Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 Марта - ред.), тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.

По его словам, депутат поехала на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации.

При этом Луценко отметил, что Савченко имеет "все основания" посетить это мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – подчеркнул генпрокурор.

Однако ее сестра Вера Савченко заявила, что Надежда не получала повестку на допрос от Службы безопасности, но планирует явиться на вызов по приезду в Украину.